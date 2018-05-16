نيمار “المرعوب” يخوض أول مران مع باريس سان جيرمان

سيخوض النجم البرازيلي نيمار أول تدريب مع زملائه في باريس سان جيرمان عقب تعافيه من الإصابة، يوم الأربعاء، حيث يسعى النادي الفرنسي لإسعاد جماهيره بحضور التدريبات في وجود نيمار.

لكن التاريخ الأهم بالنسبة للمهاجم البرازيلي هو الثالث من يونيو/حزيران المقبل، حينما يشارك مع منتخب بلاده في مواجهة كرواتيا وديًا في لندن قبل انطلاق كأس العالم في روسيا.

وقال نيمار في مقابلة مع “غورنال ناسيونال”: “سيكون يومًا صعبًا وعاطفيًا لكنه مرعبٌ أيضًا، موضحا: “هذه فترة صعبة ، وهي واحدة من أصعب الفترات التي واجهتها. أعرف أن الجميع متوترون، لكن لا أحد أكثر قلقًا من عودتي أو أكثر خوفًا مني”.

وحذر نيمار بالفعل من الخوف الذي يكتنفه بعد الإصابة وتحدث قبل بضعة أيام مع الأسطورة البرازيلية زيكو، قال إنه بحاجة إلى “فقدان الخوف بأسرع ما يمكن ليكون مستعدًا لكأس العالم”.

دعم الأسرة لنيمار

اعتمد نيمار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على أسرته في ظل عدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي والابتعاد عن ممارسة الكرة لذلك قرر قضاء كل فترة التعافي في بلاده بين أصدقائه وأحبابه.

وقال نيمار: “الجميع كان دائمًا مبتهجًا وأصبح هذا هو القاعدة. هذا جعلني سعيدًا وساعدني في العمل اليومي. ملايين الأشياء تمر عبر رأسي. أنا خائف”.

ذهب نيمار إلى باريس قبل بضعة أيام للانضمام إلى احتفالات نهاية الموسم مع زملائه وحضر يوم الثلاثاء مع زميله ومواطنه داني ألفيس حفلًا خيريًا للنادي الباريسي، حيث دفع إحدى الشخصيات الفرنسية المعروفة 240 ألف يورو مقابل قميص واحد لنيمار.