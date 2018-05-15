ميسي: رؤية نيمار في ريال مدريد أمر “مزعج”

رغم اقتراب بطولة كأس العالم التي ستنطلق في روسيا الشهر المقبل، إلا أن ليونيل ميسي، هدّاف برشلونة التاريخي، تحدث خلال مقابلة صحفية عن مدى انزعاجه حال انضمام زميله السابق نيمار إلى ريال مدريد بدلًا من الحديث عن طموحاته مع منتخب بلاده الأرجنتين في المونديال.

وسيقود ميسي آمال بلاده في التتويج بكأس العالم لأول مرة في مسيرته، وقد تكون الأخيرة، خاصة أنه سيُكمل عامه الـ 31 الشهر المقبل.

وقال ميسي خلال مقابلة مع محطة “تيري سبورتس ليبيرو” التلفزيونية:”سيكون الأمر سيئًا للغاية بسبب ما يعنيه نيمار لبرشلونة، لقد فاز معنا بألقاب مهمة، مثل: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وانضمامه لريال مدريد ضربة قوية للجميع، وسيجعل ريال مدريد قويًا وعندما أتحدث معه يدرك ذلك جيدًا”.

وبات موقف نيمار من البقاء في باريس سان جيرمان الفرنسي غامضًا، رغم تأكيد القطري ناصر الخليفي رئيس النادي عدم رغبة النادي في بيعه، إلا أن والد اللاعب يخطط لرحيله إلى ريال مدريد الصيف الحالي.

ويرى ميسي أن منتخب بلاده يحتاج لبلوغ قبل نهائي مونديال روسيا على الأقل حتى تكون بطولة جيدة للأرجنتين، مضيفًا:”نستحق أن نكون هناك بسبب تاريخنا، وعلى الرغم من أن الأمر كان صعبًا للوصول إلى هذه المراحل في البطولات الماضية، لكن علينا تكرار ذلك في روسيا”.

وأضاف قائد الأرجنتين:”هذه رغبة كبيرة بعدما تعرضنا له في التصفيات، ونريد الفوز باللقب في روسيا”.

وفي رده على سؤال بشأن رغبته بتقديم أداء أفضل من كريستيانو رونالدو، هدّاف ريال مدريد وقائد البرتغال، في كأس العالم، قال ميسي:”لا أتنافس معه، إنه يحفّزني لرؤية ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال مرة أخرى، وهذا يدفعني للشعور بأهمية الفوز بدوري الأبطال كل عام، وهذا ما نريده جميعًا”.