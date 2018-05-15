قائمة منتخب ألمانيا لكأس العالم.. نوير وريوس يعودان واستبعاد غوتسه

انضم مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا للتشكيلة المبدئية لمنتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء، رغم غيابه عن الملاعب منذ سبتمبر أيلول الماضي بسبب الإصابة، بينما غاب ماريو غوتسه صاحب هدف التتويج باللقب العالمي منذ أربع سنوات.

وأصيب نوير (32 عامًا) بكسر في قدمه وعاد مؤخرًا فقط إلى المران، لكن يواخيم لوف مدرب ألمانيا قرر الاستعانة بأربعة حراس في المعسكر التدريبي في منطقة جبال الألب الإيطالية في الفترة من 23 مايو أيار وحتى الخامس من يونيو حزيران.

وأبلغ لوف الصحفيين “سنرى كيف ستسير الأمور بشكل يومي. الواضح أنه دون خوض مباريات لن يكون من الممكن الذهاب إلى كأس العالم.

“هو يدرك ذلك. سنرى في نهاية الشهر أو في مطلع يونيو كيف ستسير الأمور ثم سنعقد نقاشًا أمينًا”.

ولم يضم لوف لاعب الوسط غوتسه، الذي سجل هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، بسبب تراجع مستواه هذا الموسم.

وقال لوف للصحفيين “رأينا أنه لم يكن هذا موسمه، ولم يظهر بمستواه مقارنة بإمكانياته. أعتقد أنه يملك إمكانيات رائعة وأثبت ذلك لكنه لم يظهر بهذا المستوى”.

وتلقى ماركو ريوس لاعب بروسيا دورتموند دفعة نحو المشاركة في كأس العالم لأول مرة بعدما انضم للتشكيلة المبدئية.

وغاب ريوس، الذي أبعدته الإصابة عن النصف الأول من الموسم الجاري، عن كأس العالم 2014 بسبب الإصابة في آخر مباراة ودية لبلاده قبل خوض النهائيات، كما غاب عن بطولة أوروبا 2016 بسبب إصابة أخرى.

وقال لوف “ماركو سلاح استثنائي ولديه إمكانيات استثنائية. يتحلى بذكاء كبير في الملعب وظهر بشكل رائع في النصف الثاني من الموسم. أتوقع منه الكثير في البطولة”.

وقرر لوف أيضًا ضم صاحب الخبرة ماريو غوميز كمهاجم بديل للأساسي تيمو فيرنر، كما اختار نيلز بيترسن من فرايبورغ على حساب ساندرو فاغنر.

وسجل فاغنر البالغ عمره 30 عامًا أربعة أهداف في ثماني مباريات دولية، وكان ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس القارات العام الماضي.

وستلعب ألمانيا مع المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية في المجموعة السادسة لكأس العالم.