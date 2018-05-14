رسميًا.. توماس توخيل مديرًا فنيًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين الألماني توماس توخيل مدربًا للفريق للموسمين المقبلين.

وسيتولى توخيل المسؤولية خلفًا للإسباني أوناي إيمري الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقود مدرب ماينتس وبروسيا دورتموند السابق، باريس سان جيرمان إلى أبعد من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق للنادي الفرنسي بلوغ قبل النهائي منذ استحوذت عليه قطر للاستثمارات الرياضية في 2011، وهي منظمة تابعة لصندوق الثروة السيادي في قطر.

وودع باريس سان جيرمان دوري الأبطال هذا الموسم على يد ريال مدريد من دور الستة عشر.

ورغم ذلك توج الفريق بالثلاثية المحلية بالفوز بلقب الدوري، وكأس رابطة الأندية الفرنسية وكأس فرنسا.