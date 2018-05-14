توخيل يجتمع مع نيمار للتأكد من استمراره في باريس سان جيرمان

عقد الألماني توماس توخيل المدير الفني القادم إلى نادي باريس سان جيرمان جلسة مباحثات، مع البرازيلي نيمار نجم الفريق، للوقوف على موقفه من الرحيل أو البقاء في النادي الباريسي.

وتشير كل المؤشرات إلى أن المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند الألماني سيتولى تدريب باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي، وآخر مباريات النادي يوم الإثنين المقبل، خلفًا للإسباني أوناي إيمري الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم.

وقالت صحيفة “زي دويتشه” الألمانية اليومية إن توخيل اجتمع مع نيمار يوم الأحد على العشاء لمناقشة مستقبل الدولي البرازيلي، في ظل تكهنات بشأن انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الحالي، ورغبة مانشستر يونايتد في ضمه أيضًا.

لكن القطري ناصر الخليفي أكد مؤخرًا أن نيمار (26 عامًا) لن يرحل عن النادي الفرنسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعيد فيه توخيل للتعود على الحياة في باريس، حيث يتعلم اللغة الفرنسية في معهد لغات في بلجيكا قبل انتقاله الوشيك إلى النادي الفرنسي.

وخضع نيمار، المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أغسطس/ آب 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (265.11 مليون دولار)، لجراحة في الثالث من مارس/ آذار الماضي، لكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق في 14 من الشهر المقبل.

ورغم غيابه عن الملاعب نحو شهرين إلا أن نيمار، الذي استأنف تدريباته مع فريقه يوم الأحد، فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم.