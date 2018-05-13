فريق نيوزيلندي للهواة على أعتاب التأهل لكأس العالم للأندية (فيديو)

بات فريق ولنجتون النيوزيلندي للهواة على أعتاب التأهل لكأس العالم للأندية لكرة القدم بعدما سحق منافسه لاوتوكا من فيجي بسداسية دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال منطقة الأوقيانوس، اليوم الأحد.

وسجل البديل جاك هنري سينكلير هدفين في الشوط الثاني بينما هزّ كل من روس ألين وأندي بيفين وماريو بارسيا وتيلور سكريفرز الشباك في المباراة التي أقيمت في ولنجتون.

وسيتقابل الفريقان إيابًا في فيجي، الأحد المقبل.

وتأهل وادي الحجارة المكسيكي إلى كأس العالم للأندية بعدما أحرز لقب دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الشهر الماضي، بعد فوزه بركلات الترجيح على ضيفه تورونتو الذي فاز 2-1 في إياب نهائي البطولة ليتعادلا 3-3 في مجموع المباراتين.

وتستضيف الإمارات البطولة في الفترة من الـ12 إلى الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول.