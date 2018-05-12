هامبورغ يهبط لدوري الدرجة الثانية الألماني لأول مرة في تاريخه

هبط هامبورغ، بطل أوروبا السابق، من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، وذلك عقب فوز فولفوسبورغ على كولونيا 4-1، اليوم السبت، وهو ما أنهى مسيرة قياسية تشمل مشاركته في دوري الأضواء منذ انطلاق البطولة عام 1963.

وسينضم النادي الواقع مقره في شمال البلاد، والتي توقفت مباراته أمام بروسيا مونشنغلادباخ؛ بسبب أعمال شغب صدرت عن الجماهير في الوقت بدل الضائع، لكولونيا في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وافلت فولفسبورغ ليخوض ملحق الهبوط بفضل انتصاره اليوم.