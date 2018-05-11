روسيا تمنع صحفيًا ألمانيًا متخصصًا في المنشطات من تغطية كأس العالم

قالت شبكة تلفزيون ألمانية، الجمعة، إن روسيا رفضت منح أحد صحفييها المتخصصين في تغطية أخبار المنشطات تصريحًا لتغطية نهائيات كأس العالم.

وكان تلفزيون “إيه.آر.دي” يأمل في إيفاد الصحفي المتخصص في الاستقصاءات الرياضية هايو زيبلت بعدما عصفت بالرياضة الروسية سلسلة فضائح بداعي تورط رياضييها في استخدام عقاقير لتعزيز الأداء في مسابقات دولية.

وقال التلفزيون إن روسيا صنفت زيبلت شخصًا غير مرغوب فيه ومنعته من دخول روسيا ضمن فريق التغطية الخاصة بالشبكة وذلك ردًا على طلب بمنحه إذنًا لتغطية النهائيات.

وكان الرجل كتب في السابق عن فضائح منشطات في ألمانيا والصين وكينيا فضلًا عن روسيا.

ولم ترد اللجنة المنظمة لكأس العالم في روسيا ولا وزارة الخارجية الروسية على طلب لرويترز للتعليق.