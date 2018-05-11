ينافس مصر والسعودية.. إعلان قائمة منتخب روسيا لكأس العالم

أعلن منتخب روسيا، مستضيف كأس العالم لكرة القدم، تشكيلته المبدئية المؤلفة من 28 لاعبًا لخوض النهائيات التي ستقام الشهر المقبل، حيث يعوّل المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف على لاعبين شباب لسد الفراغ الذي تركته الإصابات التي لحقت بمجموعة من اللاعبين المميزين.

ويأمل منتخب روسيا في بلوغ مراحل خروج المغلوب لأول مرة في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي. وستستضيف البلاد النهائيات في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين في 12 استادًا تنتشر في 11 مدينة، بما في ذلك موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين فقط يلعبون خارج روسيا، وهم فلاديمير جابولوف حارس مرمى كلوب بروغ ورومان نويشتادر مدافع فنربخشة ودينيس تشيرشيف، إضافة لـ 6 لاعبين عادوا للانضمام للفريق عقب مشاركتهم في نهائيات 2014.

كما انضم روسلان كامبولوف مدافع روبن كازان، الذي خضع لتحقيق من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب مزاعم عن انتهاكه لقواعد المنشطات، للتشكيلة. وقال محاموه، الشهر الماضي، إن الفيفا أغلق التحقيق معه.

ولم يتم ضم ألكسندر كوكورين مهاجم زينيت سان بطرسبرغ، وهو أحد كبار مهاجمي منتخب روسيا، للتشكيلة؛ بسبب استمرار تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى.

كما تم استبعاد الثنائي الدفاعي المؤلف من فيكتور فاسين وجورجي جيكيا؛ بسبب نفس الإصابة.

وتم ضم الثنائي الهجومي المؤلف من أرتيم جوبا، الذي لم يتم استدعاؤه في المباريات الدولية الأخيرة، وفيدور شالوف (20 عامًا) الذي لم يخض أي مباراة دولية من قبل للتشكيلة.

وسينضم الاثنان لفيدور سومولوف هداف الدوري الروسي الممتاز مرتين ولاعب كراسنودار وأليكسي ميرانتشوك (22 عامًا) مهاجم لوكوموتيف موسكو وهو النادي الذي انتزع لقبه الأول خلال 14 عامًا، الأسبوع الماضي.

وسيلعب منتخب روسيا مباراتين وديتين، أمام النمسا في 30 مايو الجاري وتركيا في الخامس من يونيو المقبل.

وسيخوض منتخب روسيا النهائيات ضمن المجموعة الأولى التي تضم: السعودية وأوروغواي ومصر.

وجاءت التشكيلة المبدئية على النحو التالي:

حراس المرمى: إيغور أكينفييف (تشسكا موسكو)، وفلاديمير جابولوف (روبن كازان)، وآندريه لونيف (زينيت سان بطرسبرغ).

مدافعون: فلاديمير جرانات، وروسلان كامبولوف، وفيدور كودرياشوف (روبن كازان)، إيليا كوتيبوف (سبارتاك موسكو)، رومان نويشتادر (فنربخشة)، كونستانتين راوش (دينامو موسكو)، آندريه سيمينوف (تيريك جروزني)، إيغور سيمولنيكوف (زينيت سان بطرسبرغ)، ماريو فرنانديز (تشسكا موسكو).

لاعبو الوسط: يوري جازينسكي (كراسنودار)، وألكسندر جولوفين، وآلان جاجويف (تشسكا موسكو)، وألكسندر أيروخين، ويوري جيركوف، ودالر كوزيياف (زينيت سان بطرسبرغ)، رومان زوبنين، وألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)، وأنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)، وألكسندر تاشاييف (دينامو موسكو)، ودينيس تشيرشيف (فياريال).

مهاجمون: آرتيم زيوبا (آرسنال تولا)، وأليكسي ميرانشتوك (لوكوموتيف موسكو)، وفيدور سمولوف (كراسنودار)، وفيدور تشالوف (تشسكا موسكو).

قائمة الاحتياطيين:

حراس المرمى: ماريناتو جويرمي (لوكوموتيف).

مدافعون: فلاديسلاف إيجناتييف (لوكوموتيف موسكو)، دميتري كومباروف (سبارتاك موسكو).

لاعبو الوسط: دينيس جلوشاكوف (سبارتاك موسكو)، وأنطون شفيتز (تيريك جروزني).

مهاجمون: أنطون زابولوتني ودميتري بولوز (زينيت سان بطرسبرغ).