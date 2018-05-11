رسميًا.. بايرن ميونخ يجدد عقدي روبن ورافينيا (صور)

أعلن بايرن ميونخ الألماني، رسميًا، اليوم الجمعة، تجديد عقدي لاعبيه الهولندي آريين روبن والبرازيلي رافينيا لموسم آخر.

وبموجب العقد الجديد سيستمر اللاعبان مع بايرن ميونخ حتى نهاية موسم 2018/2019.

ويأتي تجديد عقدي روبن ورافينيا بعد أيام قليلة من تجديد عقد اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري لموسم واحد أيضًا.

وانتقل روبين (34 عامًا) إلى بايرن ميونخ قادمًا من ريال مدريد الإسباني صيف العام 2009، في حين انضم رافينيا (32 عامًا) العام 2011.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي نشره عبر موقعه على الإنترنت: “اتفق رئيس النادي، كارل هاينز رومينيغه، والمدير الرياضي، حسن صالح حميديتش، مع الهولندي آريين روبن، والبرازيلي رافينيا، على تمديد عقديهما لموسم إضافي”.

وأضاف البيان: “سينتهي العقد الجديد لهما، في 30 يونيو 2019، وسيتم توقيع العقود في الأيام القليلة المقبلة”.

وتابع بقوله: “نحن سعداء للغاية، نقول إن هؤلاء اللاعبين يستحقون البقاء مع الفريق لعام آخر”.

وقال حميديتش، المدير الرياضي للنادي: “روبن ورافينيا يلعبان دورًا رئيسيًا في خططنا للموسم المقبل”.

وسجل روبن 138 هدفًا وصنع 99 في 290 مباراة مع بايرن ميونخ، وقاده للفوز بالدوري الألماني 7 مرات، وكأس ألمانيا 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة، وكأس العالم للأندية مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس السوبر الألماني 4 مرات.