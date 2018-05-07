فرانك ريبري يمدد عقده مع بايرن ميونخ لعام واحد (صورة)

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن الجناح فرانك ريبري مدد عقده لمدة عام واحد حتى نهاية الموسم المقبل.

وسجل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، خمسة أهداف في 19 مباراة، ليفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني مع بايرن.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للفريق، في بيان: “نحن في غاية السعادة لبقاء فرانك معنا”.

وأضاف: “اثبت فرانك ثانية ومن خلال عروضه في الدوري الألماني إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا مدى جودة الأداء الذي يقدمه والمستوى المميز الذي يظهر به.

“كما أنه أحد معشوقي الجماهير لدينا”.

وسجل ريبري 80 هدفًا في 247 مباراة في الدوري مع بايرن، منذ انتقاله من أولمبيك مرسيليا عام 2007.

وقال ريبري: “أنا سعيد للغاية؛ لأنني سألعب لهذا النادي العظيم لعام آخر”.

وأضاف: “بايرن يمثل بيتي وعائلتي منذ فترة طويلة، وأنا فخور بالتالي لأنني سأتمكن من ارتداء قميص بايرن ثانية الموسم المقبل”.