إيقاف أردا توران 16 مباراة بسبب شتم وضرب حكم (فيديو وصور)

تعرّض الدولي التركي السابق أردا توران لإيقاف لمدة 16 مباراة في الدوري المحلي، إثر دفعه لمساعد الحكم خلال مباراة فريقه إسطنبول باسكشهير أمام سيفاسبور.

وأدرك سيفاسبور التعادل 1/1 في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، يوم الجمعة الماضي، ما دفع لاعب وسط برشلونة السابق للغضب بشدة ودفعه لمساعد الحكم ليحصل على عقوبة شديدة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لاعب وسط أتلتيكو مدريد وبرشلونة السابق شتم الحكم المساعد.

وأصدر الاتحاد التركي للعبة قرارًا، اليوم الخميس، بإيقاف قائد المنتخب السابق لمدة 10 مباريات بسبب دفعه للحكم المساعد و3 مباريات أخرى لإهانته للحكم و3 أخرى لتهديده كما فرض عليه غرامة مالية.

وسيغيب توران عن آخر مباراتين في الدوري لفريقه إسطنبول باسكشهير صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة والذي يتأخر بفارق الأهداف عن فنربخشة وبـ 3 نقاط عن غالاتا سراي متصدر المسابقة.