شاهد.. طرد أردا توران بسبب مهاجمة الحكم المساعد (فيديو وصور)

فقد النجم التركي أردا توران أعصابه خلال مباراة فريقه اسطنبول باشاك شاهير وسيفاس سبور ودفع الحكم المساعد ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

ولم يتقبل الدولي التركي المعار من برشلونة لاسطنبول باشاك شاهير قرار الحكم المساعد بمنح ضربة تماس للفريق الضيف بدلًا من ضربة حرة مباشرة له وقام بمهاجمته ودفعه بقوة مما دفع الحكم لطرده مباشرة.

ورغم تدخل زملائه هدد أردا توران حكم الساحة بالضرب ما يهدده بعقوبات كبيرة من طرف الاتحاد التركي لكرة القدم.

وتعادل اسطنبول باشاك شهير 1/1 مع سيفاس سبور ليفقد فرصة الانقضاض على الصدارة مؤقتًا واكتفى بمشاركة غلطة سراي المتصدر بفارق الأهداف ومباراة أقل برصيد 66 نقطة على بعد 3 جولات من نهاية الدوري التركي الممتاز.