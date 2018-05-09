جماهير أولمبيك مارسيليا تهدد رئيس أولمبيك ليون قبل نهائي الدوري الأوروبي

تقدم جان ميشيل أولاس رئيس فريق أولمبيك ليون الفرنسي بشكوى لدى السلطات القضائية في مدينة ليون بسبب تهديدات جماهير أولمبيك مارسيليا بتكسير كل شيء في المدينة والملعب خلال نهائي الدوري الأوروبي والذي يجمع الأربعاء القادم فريقهم مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ورغم كون الرئيس صرح سابقًا أن فريقه سيقوم باستقبال جيد لجماهير أولمبيك مارسيليا خلال النهائي لكن العداوة التقليدية بين الفريقين دفعت جماهير مارسيليا لترديد أغانٍ معادية للفريق الذي يحتضن ملعبه النهائي.

ورددت جماهير مارسيليا: سنكرر كل شيء في منزلكم ” و” سنفوز باللقب ونتوج على ملعبكم” في إشارة للصراع التقليدي بين الفريقين.

ونظرًا للعداوة الكبيرة بين جماهير مارسيليا وجماهير ليون فالسلطات الأمنية في فرنسا تفكر في تعزيز التدابير الأمنية كما عبّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قلقه من تصرفات بعض جماهير الفريق الفرنسي.

وقلل بعض أعضاء رابطة مشجعي أولمبيك مارسيليا من الشعارات المرفوعة مؤكدين أنها صادرة عن قلة من جماهير الفريق وقال مسؤول عنهم: “ليس من الضروري توجيه نداء للهدوء إنهم قلة فقط من تحاول خلق الشغب.”

ومعروف عن جماهير أولمبيك مارسيليا صراعها الكبير مع جماهير أولمبيك ليون وجماهير باريس سان جرمان في فرنسا.