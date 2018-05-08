الأرجنتين توقع اتفاقًا مع روسيا لمكافحة مثيري الشغب في كأس العالم

تدرس الحكومة الأرجنتينية توقيع اتفاق مع روسيا بشأن منع ثلاثة آلاف من المشجعين المتعصبين، المتوقع سفرهم إلى البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا العام، من حضور المباريات.

ويتضمن الاتفاق، الذي سيتم توقيعه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، أسماء المشجعين الممنوعين من دخول الملاعب في الأرجنتين وأفرادًا من مثيري الشغب بروابط المشجعين.

وأوضح جييرمو ماديرو مدير قطاع الأمن الخاص بمباريات الكرة الأرجنتينية “تم تسليم قائمة تتألف من 400 اسم لمشجعين أرجنتينيين لن يتمكنوا من دخول الاستادات ومن المتوقع أن تشمل القائمة النهائية نحو ثلاثة آلاف اسم”.

وستوزع المعلومات على شركات الطيران وسلطات الهجرة الروسية وقال مسؤولون أرجنتينيون إن بطاقة هوية المشجع، التي يحصل عليها المشجعون عند شراء التذاكر، ستحول دون دخول مثيري الشغب إلى الاستادات.

كما سترسل الأرجنتين ستة مسؤولين لإنفاذ القانون إلى روسيا للتنسيق مع الشرطة المحلية ومسؤولين من 30 دولة أخرى مشاركة بالبطولة.

وبجانب التسبب في هجمات عنيفة ضد جماهير فرق أخرى وأحيانا ضد لاعبين توجه اتهامات لروابط المشجعين في الأرجنتين بالسيطرة على بيع التذاكر والتورط في نشاطات غير قانونية بعيدًا عن كرة القدم.

وذكرت وسائل اعلام أرجنتينية أن أعضاء روابط مشجعي نادي بوكا جونيورز المحلي اجتمعوا بنظرائهم في ناديي دينامو موسكو وزينيت سان بطرسبرغ الروسيين في فبراير شباط الماضي ما استدعى اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة.

وقال خوان مانويل لوغونيس المسؤول الأمين العام للوكالة المسؤولة عن مكافحة العنف في المنافسات الرياضية ببوينس أيرس “نعتقد أن أفراد الروابط سيسافرون إلى روسيا على أي حال لكن لن يمكنهم دخول الملاعب”.

ووفقًا لآخر أرقام صادرة من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) اشترى 44 ألف و882 أرجنتينيا تذاكر لحضور مباريات كأس العالم.

وتبدأ الأرجنتين مشوارها في كأس العالم يوم 16 يونيو حزيران في موسكو بمواجهة أيسلندا ثم تلتقي مع كرواتيا ونيجيريا.