الفيفا يغرم روسيا بسبب هتافات عنصرية خلال لقاء فرنسا الودي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء أنه غرم الاتحاد الروسي للعبة مبلغ 30 ألف فرنك سويسري (30 ألف دولار) بسبب هتافات عنصرية وجهتها الجماهير الروسية للاعبي فرنسا، خلال مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم.

وخلال المباراة التي شهدت انتصار فرنسا 3-1 على روسيا في مارس/ آذار الماضي في سان بطرسبرغ، بدأت الجماهير في توجيه صيحات القردة للاعبين فرنسيين في عدة مواقف، بما في ذلك عندما توجه نغولو كانتي إلى جانب الملعب لتنفيذ رمية تماس.

وتعهدت روسيا بمحاربة العنصرية مع مواجهة البلاد لعمليات تدقيق متزايدة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم التي ستقام في الفترة من 14 يونيو/ حزيران وحتى 15 يوليو/ تموز المقبلين في 11 مدينة، بما في ذلك موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي.