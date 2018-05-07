مدرب أستراليا: يتعين على كرة القدم تقليد التنس في طريقة الاستعانة بحكم الفيديو

دعا بيرت فان مارفيك، مدرب أستراليا، عالم كرة القدم إلى التعلم من رياضة التنس في طريقة الاستعانة بحكم الفيديو المساعد؛ بعد مشاكل وقعت في الدوري الأسترالي بسبب هذه التقنية، مطلع الأسبوع.

وسيقود المدرب الهولندي المخضرم منتخب أستراليا في كأس العالم في روسيا، الشهر المقبل، حيث سيتم الاستعانة بهذه التقنية لأول مرة في البطولة العالمية الرفيعة.

وكان دوري الدرجة الأولى الأسترالي أول مسابقة للمحترفين في العالم تستعين بهذه التقنية، العام الماضي، لكن الأمور لم تسر على ما يرام هناك. واعترف الاتحاد الأسترالي للعبة بوجود خلل تقني تسبب في فشل نظام حكم الفيديو المساعد في إلغاء هدف من تسلل حسم لقب الدوري المحلي. وسجل كوستا بارباروسيس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة ليمنح ملبورن فيكتوري الفوز 1-صفر على نيوكاسل جيتس، ويحرز الفائز اللقب للمرة الرابعة.

وبدا أن زميله جيمس دوناتشي كان في موقف تسلل عندما لعب الكرة برأسه بعد ركلة حرة من ليروي جورج، لكن الاتحاد الأسترالي قال، إن حدوث خلل فني لمدة 30 ثانية منع نظام حكم الفيديو المساعد من الحصول على لقطة الإعادة المطلوبة.

وقال جريج أوروركي، رئيس رابطة الدوري الأسترالي، في بيان: “التقنية نفسها أخفقت، وزاوية البث المطلوبة لم تكن متاحة.

“نحن نعمل مع مسؤولي الشركة لاستيعاب ما حدث، وما يمكن فعله لمنع ذلك من الحدوث مجددًا”.

وقال فان مارفيك، الذي حضر المباراة، إن الطريقة التي تستخدم بها هذه التقنية، حاليًا، لم تنه الجدل حول الأحداث المثيرة، واقترح أن يتم اللجوء إليها عند الطلب مثلما يحدث في رياضات مثل: التنس والكريكيت وكرة القدم الأمريكية.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا في سيدني، اليوم الإثنين، بعد أن كشف عن تشكيلته المبدئية لكأس العالم: “الاستعانة بحكم الفيديو من الأمور الصعبة جدًا. أتفهم أن المسؤولين يحاولون تغيير القواعد لجعل الأمور أفضل، لكن يتعين علينا أن نحافظ على الجوانب المثيرة في كرة القدم.

وتابع: “أقترح أن نعطي الفريقين فرصة ربما لمرة واحدة أو لمرتين وربما ثلاث، خلال اللقاء لطلب الاستعانة بحكم الفيديو؛ لحسم أي واقعة مثيرة للجدل.

“أتفهم ضرورة التغيير، وهو ما سيحدث أيضًا في كأس العالم، لكني لا أعتقد أن الجدل سيتوقف باستخدام حكم الفيديو”.

وقال فان مارفيك، إن الاستعانة بالطلب بحكم الفيديو المساعد خلال المباريات قد يساعد على تقليص فترات التوقف الطويلة عندما يشعر الحكم بأنه يحتاج إلى التأكد من صحة كل قرار اتخذه.

وأوضح: “الآن عندما يشاهد الحكم أو يسمع احتجاجًا، يلجأ لحكم الفيديو المساعد، لكن في لعبة التنس الأمر مختلف. اللاعبون أنفسهم هم من يطلبون متى يتم الاستعانة بالتقنية”.