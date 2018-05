أستراليا تعترف بفشل حكم الفيديو في إلغاء هدف حاسم للدوري المحلي

اعترف الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الأحد، بوجود خلل تقني تسبب في فشل نظام حكم الفيديو المساعد في إلغاء هدف من تسلل حسم لقب الدوري المحلي.

وسجل كوستا بارباروسيس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة ليمنح ملبورن فيكتوري الفوز 1-صفر على نيوكاسل جيتس ويحرز الفائز اللقب للمرة الرابعة.

وبدا أن زميله جيمس دوناتشي كان في موقف تسلل عندما لعب الكرة برأسه بعد ركلة حرة من ليروي جورج، لكن الاتحاد الأسترالي قال إن حدوث خلل فني لمدة 30 ثانية منع نظام حكم الفيديو المساعد من الحصول على لقطة الإعادة المطلوبة.

Melbourne Victory Scores in The A-League Grand Final and I’m happy Right Now #ALeague #MelbourneVictory #NewcastleJets #Soccer #Gaming #Gamer pic.twitter.com/PfAoZsj4Es

وقال جريج أوروركي، رئيس رابطة الدوري الأسترالي، في بيان: “التقنية نفسها أخفقت وزاوية البث المطلوبة لم تكن متاحة.

“نحن نعمل مع مسؤولي الشركة لاستيعاب ما حدث وما يمكن فعله لمنع ذلك من الحدوث مجددًا.

“نحن نشعر بإحباط شديد بسبب فشل تقنية حكم الفيديو ونحن نتفهم إحباط وغضب نيوكاسل جيتس ومشجعيه إضافة إلى كل جماهير كرة القدم”.

The FFA says a major glitch was behind VAR's failing to make a ruling on the offside Melbourne Victory goal in last night's #ALeagueGF https://t.co/fxg83KCMj1 pic.twitter.com/3p2NBnrzKZ

— ABC Grandstand (@abcgrandstand) May 6, 2018