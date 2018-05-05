الثقة واحترام المنافسين سلاح منتخب الأردن في كأس آسيا

يعتقد بلحسن مالوش المدير الفني للاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه ينبغي التسلح بالثقة واحترام المنافسين لاجتياز الدور الأول في كأس آسيا بالإمارات، والوصول إلى أدوار متقدمة، العام المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب الأردن إلى جانب منتخبين عربيين هما السوري والفلسطيني، إضافة إلى أستراليا حاملة اللقب.

وقال مالوش لموقع الاتحاد الأردني بعد سحب القرعة في الإمارات، أمس الجمعة: “من يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية وبلوغ الأدوار المتقدمة، عليه أن يتسلح بالثقة مع احترام جميع المنافسين”.

“ويبقى الأهم هو الإعداد المثالي بالتعاون مع الأندية خلال الفترة القادمة؛ لرفع مستوى البطولات المحلية وجاهزية اللاعبين، إلى جانب وضع برنامج تحضير مناسب خلال الأشهر القادمة؛ لبلوغ الجاهزية المطلوبة قبل النهائيات القارية”.

وسيبدأ الأردن مشواره القاري في البطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16، أمام أستراليا التي بلغت نهائيات كأس العالم 2018 في السادس من يناير، وقبل اللعب مع سوريا وفلسطين يومي 10 و15 من الشهر ذاته.

وقال المدير الفني للاتحاد الأردني: “لا يمكن أن نتحدث عن مجموعة أسهل أو أقوى.. من يصل إلى النهائيات القارية عليه أن يكون جاهزًا لمواجهة أقوى الفرق، للمضي قُدمًا نحو تحقيق أهدافه بالبطولة”.