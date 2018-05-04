زاكيروني: مجموعة الإمارات في كأس أمم آسيا 2019 ليست سهلة

قال الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، إن مجموعة فريقه في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم بالإمارات 2019 ليست سهلة.

وأوقعت القرعة الإمارات في المجموعة الأولى بجانب تايلاند والهند والبحرين.

وفي تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أوضح زاكيروني: “البعض يعتقد أن مجموعة الإمارات سهلة، لكنها متوازنة نسبيًا على غرار بقية المجموعات”.

وأضاف: “المنتخب البحريني ظهر بشكل متميز في بطولة كأس الخليج الأخيرة، بينما التايلاندي سبق وأن واجهناه في التصفيات المؤهلة للمونديال، وكان منافسًا عنيدًا”.

وأشار زاكيروني: “أعاني فقط من ندرة المعلومات حول المنتخب الهندي فهو مجهول بالنسبة لي، لكن وصوله لأمم آسيا يعني أنه من الفرق المتطورة”.

وهذه النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1956 بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العدد 16 حتى النسخة الماضية في أستراليا عام 2015.

وستشهد البطولة 51 مباراة تقام على 8 ملاعب في مدن أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وتستمر على مدار 28 يومًا، في الفترة 5 يناير/ كانون الثاني – 1 فبراير/ شباط العام المقبل.

ويشارك في النسخة المقبلة لأمم آسيا 11 منتخبًا عربيًا من إجمالي 24 مشاركًا في العرس القاري.