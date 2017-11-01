المنتخب الإماراتي يبحث عن بديل لودية مصر

بدأت إدارة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم رحلة البحث عن تجربة أوروبية أو آسيوية للمنتخب الإماراتي خلال المعسكر الذي يبدأ في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بمدينة العين، وذلك بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام نظيره المصري في التاسع من نفس الشهر.

وذكرت صحيفة “الاتحاد الإماراتية”، اليوم الأربعاء، أن ضيق الوقت أضاع فرصة الاتفاق مع منافس متقدم في التصنيف العالمي لتكون بداية المعسكر الأول للإيطالي ألبرتو زاكيروني قوية وتتماشى مع متطلبات المرحلة، خاصة أن المدرب شدد على ضرورة مواجهة منتخبات متطورة لرفع كفاءة (الأبيض) خلال المرحلة المقبلة استعدادًا لكأس آسيا 2019 والتي يسعى الفريق للمنافسة على لقبها.

وأضافت الصحيفة أن التوجه الآن لمواجهة منتخب آسيوي بدلاً من المنتخب المصري، خاصة أن الودية الثانية لمنتخب الإمارات والمقررة في 14 من الشهر نفسه ستكون أمام منتخب أوزبكستان وربما يضطر الجهاز الفني إلى الاكتفاء بالتجربة الأوزبكية حال تعذر الاتفاق مع منتخب آسيوي يرضي الطموحات ويحقق الهدف من أول مباراة للمدرب الجديد.

ولم يحدد زاكيروني حتى الآن المواعيد المطلوبة للتجمعات المقبلة خاصة الاستقرار على إقامة تجمع في كانون أول/ديسمبر المقبل خلال فترة إقامة فعاليات مباريات كأس العالم للأندية بأبوظبي، أو الاكتفاء بمعسكر في كانون الثاني/يناير واستغلال وجود أكثر من ثمانية منتخبات أوروبية وآسيوية تقيم معسكراتها الشتوية بدبي، من بينها الدنمارك والسويد وكوريا الجنوبية والصين وسلوفاكيا وغيرها من الفرق القوية.