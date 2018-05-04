نيمار يعود إلى باريس لاختبار قدراته قبل كأس العالم (صور)

عاد النجم البرازيلي نيمار أخيرًا إلى باريس بعد تعافيه من جراحة في مشط قدمه أبعدته عن الملاعب منذ فبراير/شباط الماضي.

وقال الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي للنادي الفرنسي إن أغلى لاعب في العالم سيبدأ تدريبات بدنية، وقد يشارك في آخر مباريات الموسم في 19 مايو/آيار الحالي.

ومع ذلك تردد أن النجم البرازيلي رفض العودة إلى باريس رغم مطالب مسؤولي النادي بضرورة عودته بعدما قضى في البرازيل ستة أسابيع للتعافي.

ووصلت طائرة خاصة تحمل نيمار إلى مطار لو بورجيه خارج باريس صباح يوم الجمعة، وذلك قبل أقل من أسبوعين على القرار النهائي بمشاركته بكأس العالم التي تبقّى عليها 41 يومًا.

وتعرّض نيمار لكسر في مشط قدمه خلال الفوز على مرسيليا بثلاثية نظيفة في 25 فبراير/ شباط الماضي، وظل يتعافى في البرازيل منذ ذلك الحين.

ويُقال إن القطري ناصر الخليفي رئيس النادي ترأس وفدًا من ثلاثة أشخاص زار نيمار في قصره مانغاراتيبا في محاولة يائسة لإقناعه بالعودة إلى باريس.

وهذا الإجراء كان سببه محاولات تهدئة المخاوف التي تتردد بقوة بشأن رغبته في الرحيل عن النادي، والأمر الذي زاد من غضب النادي نشر اللاعب العديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ابتعاده عن النادي.

وما أغضب النادي أكثر فيديو نشره اللاعب وهو يلعب البوكر خلال احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي.

لكن إيمري الذي أعلن رحيله عن النادي في نهاية الموسم يريد مشاركة نيمار في مباراته أمام كاين في 19 مايو/آيار وهي الأخيرة بالدوري، وذلك بعد يومين من التأكد من جاهزيته للمشاركة بكأس العالم في روسيا.