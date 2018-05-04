إيمري يكشف سبب رحيل نيمار عن نادي برشلونة

كشف المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان، السبب وراء قرار النجم البرازيلي نيمار الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي.

ورحل نيمار عن برشلونة الصيف الماضي نحو باريس سان جيرمان بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع النادي الكتالوني والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق.

وأوضح إيمري أن نيمار غادر برشلونة لأنه كان مجبرًا على تمرير الكرة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باعتباره الخيار الأول.

وتبدو تصريحات إيمري مناقضة للعلاقة بين نيمار وميسي، إذ أنهما مازالا صديقين رغم مغادرة نيمار إلى باريس سان جيرمان، لكنها تتوافق مع تصريحات البرازيلي الآخر داني ألفيس الذي أوضح أن نيمار غادر برشلونة للخروج من ظل ميسي.

ويتعافى نيمار من الإصابة التي لحقت به في أواخر فبراير الماضي ويأمل أن يكون لائقًا للمشاركة مع منتخب بلاده البرازيل في كأس العالم في روسيا بعد أقل من شهرين.