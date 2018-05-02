إيقاف النشاط الكروي بإثيوبيا بعد “ضرب” حكم (فيديو)

قرر الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم إيقاف النشاط المحلي في البلاد بعد اعتداء لاعبي فريق على حكم مباراة بالضرب وطرحوه أرضًا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إن اعتداء لاعبين على حكم مباراة فريق الدفاع العسكري وجامعة ويلوالو أديغرات تسبب في إيقاف النشاط.

وكانت المباراة تشير لتعادل الفريقين بهدف لكل فريق عندما سقطت الكرة من يد حارس مرمى ويلوالو لتتجاوز خط المرمى ويحتسبها الحكم هدفًا للدفاع.

وعند هذه اللحظة اشتعل الملعب وثار غضب لاعبي ويلوالو أديغرات إثر هذا القرار وركضوا جميعًا خلف الحكم بينما احتفل الفريق المنافس بالهدف.

وخرج الحكم من الملعب وحمل بيده عصى الراية الركنية للدفاع عن نفسه لكن أعضاء الجهازين الفني والإداري لفريق ويلوالو طرحوه أرضًا وبدأوا لكمه باليدين قبل أن يتم إنقاذه منهم.

وسيجتمع الاتحاد الإثيوبي مع مسؤولي فرق دوري الأضواء وعددهم 16 فريقًا يوم الخميس لمناقشة هذه الأوضاع التي ضربت البلاد مؤخرًا.