حبس ميسيديان لاعب لودوغوريتس بطل بلغاريا ستة أشهر بتهمة الاعتداء على رجل

أعلن نادي لودوغوريتس البلغاري، اليوم الأربعاء، أن الجناح الهولندي فرجيل ميسيديان “فورا” عوقب بالسجن لمدة ستة أشهر، منها شهران تحت المراقبة، بتهمة الاعتداء على رجل في مرآب للسيارات بهولندا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح لودوغوريتس أن ميسيديان بإمكانه الطعن على الحكم.

وقال اللاعب البالغ عمره 24 عامًا والفائز بلقب الدوري البلغاري أربع مرات مع لودوغوريتس: “لا أقبل قرار المحكمة”.

وأضاف: “سنلجأ إلى أعلى محكمة ونتوقع قرارًا نهائيًا، ولحين حدوث هذا سأركز تمامًا في واجباتي الاحترافية بكرة القدم”.

وواجه ميسيديان، الذي انضم إلى لودوغوريتس في 2013 من فيليم تيلبورج، اتهامًا بارتكاب تصرف عنيف والتسبب في أضرار جسدية بالغة برجل مسن يبلغ 68 عامًا، أصيب بكسر مضاعف بالكاحل وكسر بالمرفق.

وتوّج لودوغوريتس، يوم الأحد الماضي، بلقب الدوري للمرة السابعة على التوالي، مع تبقي أربع مباريات على النهاية.