شاهد.. لاعب يشهر البطاقة الصفراء في وجه الحكم (فيديو)

شهدت مباراة فيتيسه أرنهيم وضيفه تفينتي أنشخيده، أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الهولندي الممتاز، واقعة طريفة عندما أشهر نافاروني فوور، لاعب فيتيسه أرنهيم، البطاقة الصفراء في وجه الحكم جوشيم كامفويس.

وأثناء المباراة اعترض الحكم كامفويس بالخطأ طريق أحد لاعبي فيتيسه ليسقط الاثنان على الأرض، ثم توجه لاعب الوسط نافاروني فوور نحو الحكم وسحب منه البطاقة الصفراء وأشهرها في وجهه، في لقطة طريفة.

وانتهت المباراة بفوز كاسح لفيتيسه أرنهيم بنتيجة 5/0، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، في حين تجمّد رصيد تفينتي عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، ليتأكد، رسميًا، هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

يشار إلى أن آيندهوفن نجح في التتويج باللقب، ليكون التتويج الـ 24 في تاريخه، مقابل 33 لقبًا لأياكس.