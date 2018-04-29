فيردر بريمن يجبر بروسيا دورتموند على التعادل في الدوري الألماني

سيضطر بروسيا دورتموند للانتظار أسبوعًا آخر لضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا، بعدما اكتفى بالتعادل 1/1 مع مستضيفه فيردر بريمن، اليوم الأحد، ليستمر في المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، متأخرًا بنقطتين عن شالكة قبل جولتين من النهاية.

وتقدم الفريق الزائر الذي سدد 3 مرات في إطار المرمى في الدقيقة 19 عبر ماركو رويس، وكان يمكن للاعب ألمانيا الدولي، الذي يتألق حاليًا قبل اختيار تشكيلة كأس العالم وبعد فترة ابتعاد طويلة بسبب الإصابة، أن يحرز هدفًا ثانيًا بعد تمريرة من ماريو غوتزه.

لكن ييري بافلينكا حارس بريمن أبعد الكرة، ليحرم جناح بروسيا دورتموند من هدف آخر والذي سدد كرة في القائم.

وأدرك بريمن التعادل بضربة رأس من توماس ديلاني في نهاية الشوط الأول.

وسدد بروسيا دورتموند في إطار المرمى 3 مرات في الشوط الثاني المثير وأنقذ بافلينكا العديد من الفرص ليحصل بريمن على نقطة واحدة.

وظل بروسيا دورتموند في المركز الثالث برصيد 55 نقطة متأخرًا بنقطتين عن شالكه الذي تعادل 1/1 مع بروسيا مونشنغلادباخ أمس السبت.

ويأتي بريمن في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

ويحتل هوفنهايم المركز الرابع برصيد 52 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة عن باير ليفركوزن.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل.