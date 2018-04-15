شالكة يعمّق جراح بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

تغلب شالكة 2/0 على منافسه بروسيا دورتموند في قمة الرور، اليوم الأحد، ليقترب من حسم المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، والعودة إلى دوري أبطال أوروبا مع بقاء 4 مباريات على نهاية الموسم.

وسيطر شالكة على الشوط الأول، لكنه لم يستغل هذه السيطرة أمام ضيفه قليل الحيلة.

وهزَّ يفجين كونوبليانكا شباك بروسيا دورتموند بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني بعد أن تُرك دون رقابة داخل منطقة الجزاء لينطلق ويمنح التقدم لشالكة عقب خطأ دفاعي من مارسيل شميلتسر.

وضمن البرازيلي نالدو النقاط الثلاث لفريق المدرب دومينيكو تيديسكو بركلة حرة من مسافة 25 مترًا قبل النهاية بـ 8 دقائق.

وزادت الأمور سوءًا بالنسبة لبروسيا دورتموند عندما غادر مهاجمه ميشي باتشواي الملعب على محفة عقب إصابته في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانتقل المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 24 عامًا من تشيلسي إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويحتل شالكة المركز الثاني برصيد 55 نقطة، في حين تراجع بروسيا دورتموند إلى المركز الرابع برصيد 51 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن ثالث الترتيب الذي فاز 4/1 على آينتراخت فرانكفورت أمس السبت.

ويتأهل الأربعة الأوائل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وسحق البطل بايرن ميونخ فريق بروسيا مونشنغلادباخ 5/1 أمس السبت.

وتعافى رازن بال شبورت لايبزيغ من تأخره بهدف ليتعادل 1/1 مع مستضيفه فيردر بريمن، لكن آماله في التأهل لدوري الأبطال تعرضت لضربة قوية.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، لكنه يتأخر بـ 4 نقاط عن بروسيا دورتموند.