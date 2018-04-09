باير ليفركوزن يكتسح لايبزيغ في الدوري الألماني

اكتسح باير ليفركوزن منافسه لايبزيغ، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الألماني، الإثنين، وحوّل تأخره 1/0 إلى فوز 4/1.

وبادر لايبزيغ إلى التسجيل عبر مارسيل سابيتزر في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل كاي هافرتز لباير ليفركوزن في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وانتفض لاعبو باير ليفركوزن في الشوط الثاني وسجلوا 3 أهداف بتوقيع جوليان براندت في الدقيقة 51، والمدافع باناجيوتيس ريتسوس في الدقيقة 56 وكيفن فولاند في الدقيقة 69.

ورفع الفوز رصيد باير ليفركوزن إلى 48 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد لايبزيغ عن 46 نقطة في المركز السادس.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات في دوري الأبطال الموسم المقبل.