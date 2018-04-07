رسميًا.. بايرن ميونخ يحرز لقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي

أحرز بايرن ميونخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي بعد فوزه 4-1 على أوجسبورغ اليوم السبت ليحسم اللقب قبل خمس مباريات من النهاية.

وأحرز كورنتين توليسو وجيمس رودريغيز وأرين روبن وساندرو فاغنر أهداف بايرن بعدما افتتح نيكلاس زوله التسجيل لأوجسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه بطل الدوري.

ورفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة متقدمًا بفارق 20 نقطة عن شالكه الذي يملك ست مباريات من بينها واحدة اليوم السبت عندما يحل ضيفًا على هامبورغ.

وعاد يوب هاينكس، المدرب البالغ عمره 72 عاما، والذي اعتزل بعد الفوز بالثلاثية في بداية أكتوبر بعد طلب من صديقيه أولي هونيس وكارل-هاينتس رومنيغه مسؤولي بايرن بعد رحل الإيطالي أنشيلوتي وحاجة الفريق الملحة إلى الاستقرار.

وكان الفريق خسر 3-صفر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وتعادل مرتين متتاليتين في الدوري ليشاهد ابتعاد بروسيا دورتموند بالصدارة بعد بداية رائعة.

لكن هاينكس لم يهدر الكثير من الوقت في فترته الرابعة مع الفريق.

ومنذ ذلك الحين فاز بايرن بجميع مبارياته في دوري الأبطال والكأس وفي 18 من 21 مباراة في الدوري ليدخل الفريق مباراة اليوم السبت بعدما حول هاينكس محرك أنشيلوتي المتواضع إلى محرك قوي يطارد الثلاثية.

وكان أحد أول قرارات هاينكس إعادة توماس مولر إلى التشكيلة الأساسية بعدما استبعده المدرب الإيطالي.

وعاد لاعب الوسط المهاجم إلى مستواه إذ أحرز سبعة أهداف في الدوري حتى الآن.

وتفوق بايرن على جميع منافسيه بفضل الاستحواذ والتمرير السريع والضغط المتقدم بالإضافة إلى الهجمات المرتدة السريعة ليتقدم على دورتموند بعد تولي هاينكس المسؤولية.

ودلل بايرن على سيطرته عندما سحق دورتموند 6-صفر بأداء هجومي مذهل الأسبوع الماضي.

وكان بوسع حامل اللقب معادلة حصد أسرع لقب على الإطلاق في الدوري، والذي حققه مع بيب غوارديولا في 2014، لكن السقوط أمام رازن بال شبورت لايبزيغ تسبب في تأجيل الاحتفالات.

ومنحه الفوز 2-1 على إشبيلية في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفضلية لبلوغ المربع الذهبي ويتبع ذلك مواجهة باير ليفركوزن في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا.

ومع تأكيد هاينكس على رحيله بانتهاء الموسم سيكون بايرن أمام مهمة صعبة بالعثور على خليفته.

وارتبط النادي بأسماء العديد من المدربين وأكد رومنيغه أن الإعلان عن المدرب الجديد سيكون الشهر الحالي.

لكن هاينكس، وكما فعل مع غوارديولا، ربما سيترك من سيأتي بعده أمام مهمة صعبة قبل أن يعود للاعتزال.