وادي الحجارة يحرز لقب دوري أبطال الكونكاكاف

أحرز ديبورتيفو وادي الحجارة لقب دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح على ضيفه تورونتو الذي فاز 2-1 في إياب نهائي البطولة الليلة الماضية ليتعادلا 3-3 في مجموع المباراتين.

وسيطرت الأندية المكسيكية على جميع ألقاب النسخ العشر للبطولة بشكلها الحالي لكن تورونتو أرهق وادي الحجارة الذي تأهل لكأس العالم للأندية.

وفي ثلاث من 54 مباراة رسمية نجحت فرق الدوري الأمريكي في العودة بالانتصار لكن تورونتو كاد أن ينهي هذه الهيمنة.

وسجل وادي الحجارة أربع ركلات فيما أهدر تورونتو ركلتين عبر جوناثان اوسوريو ومايكل برادلي ليحصد الفريق المكسيكي اللقب.

وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة 19 بهدف اوبرلين بيندا بعد تمريرة من رودولفو بيزارو.

لكن تورونتو أدرك التعادل بعد ذلك بست دقائق عبر جوزي التيدور من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم الفريق الضيف قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وبعد حصوله على إنذار في الدقيقة 43 تلقى اللاعب الإيطالي تمريرة من ماركو ديلجادو قبل أن يسدد كرة منخفضة في مرمى رودولفو كوتا.

وحصل تورونتو على أفضل الفرص في الشوط الثاني المتكافئ وشاهد جيوفينكو تسديدته المنخفضة تلمس القائم قبل أن يهدر ديلجادو فرصة خطيرة من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتستضيف الإمارات كأس العالم للأندية التي تضم أبطال القارات الست إضافة لفريق من الدولة المضيفة من 12-22 ديسمبر كانون الأول.