ماذا قال سيرجيو راموس بعد فوز ريال مدريد على بايرن ميونخ؟

أكد سيرجيو راموس قائد ومدافع نادي ريال مدريد الإسباني، أن الفريق الملكي “لم يتأهل بعد” وطالب “باحترام بايرن العظيم”، وذلك عقب الفوز الثمين الذي حققه الفريق خارج قواعده أمام بايرن ميونخ الألماني 2-1، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

وقال راموس في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “كنا ندرك صعوبة المباراة، الفريق دافع بشكل جيد للغاية، من قال إنها ستكون مهمة سهلة؟ الناس كانت تنتظر فوزنا (0-3)، ولكن الأمور صعبة، قطعنا الخطوة الأولى، وحققنا نتيجة في صالحنا، ولكننا لم نتأهل بعد، علينا احترام بايرن العظيم”.

وأثنى قائد “الميرينغي” على المباراة التي قدمها الفريق ككل، وبشكل خاص الثنائي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز.

وقال في هذا الصدد: “أسينسيو لاعب مهم بالنسبة لنا، دائمًا ما كان مؤثرًا عند مشاركته، وهذه الرغبة هي ما تساعد الفريق على تحقيق أهدافه”.

وأضاف: “بعيدًا عن الجانب الدفاعي، لقد لعب فاسكيز بروح عالية، قدم مباراة كبيرة أمام ريبيري، هذا نتاج العمل المتماسك للفريق وسنواصل التحسن”.

كما أقر راموس أن الفريق تراجع للخلف بشكل “تلقائي” بعد الهدف الأول للبايرن عبر جوشوا كيميتش، إلا أنه حاول بعد ذلك “الدخول في المباراة مجددًا”.

وأتم: “دافعنا جيدًا واقتنصنا هدفين من الهجمات المرتدة، هذه التفاصيل هي ما تجعل الفريق كبيرًا، يشارك من يشارك، فالفريق يؤدي بشكل جيد”.