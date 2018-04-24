نيمار يتلقى دفعة كبيرة للعودة للملاعب (فيديو)

تلقى نيمار داسيلفا دفعة كبيرة بشأن مشاركته في كأس العالم المقبلة في روسيا، بعدما تخلى على استخدام العكاز ليخطو خطوة جديدة بقيادة الدراجات الهوائية مع مجموعة من أصدقائه في إطار تعافيه من جراحة في مشط قدمه.

يستهدف نيمار، مهاجم البرازيل المصاب، العودة للتدريبات يوم 17 مايو/ أيار وتعهد ببذل جهد أكبر من أي وقت مضى ليكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم الصيف الحالي.

وخضع مهاجم باريس سان جيرمان، الذي أصبح أغلى لاعبي العالم عندما انضم للنادي الفرنسي من برشلونة في أغسطس/آب، لجراحة في قدمه بعد إصابته في مباراة بالدوري ضد أولمبيك مرسيليا في 25 فبراير/ شباط الماضي.

ويتلقى نيمار العلاج في البرازيل وقال إنه يتوقع العودة للمران قبل شهر بالضبط من خوض المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات مباراته الأولى في النهائيات ضد سويسرا في 17 يونيو /حزيران المقبل.

وكان نيمار يقود دراجة هوائية ويضع سماعات في أذنيه خلال تحرك الكاميرا تجاهه وإلى جواره بعض الأصدقاء المقربين.

وعلق الدولي البرازيلي على الفيديو الذي بثه على حسابه إنستغرام: “أقود الدراجة إلى جوار ريكا وجيل”.

وتشارك البرازيل، المتوجة بلقب كأس العالم خمس مرات من قبل، في بطولة روسيا كأحد المرشحين للفوز باللقب ويأمل نيمار في المشاركة خلال مباراة واحدة على الأقل مع فريقه باريس سان جيرمان قبل نهاية الموسم للإعداد لكأس العالم.

وسجل نيمار 28 هدفًا في 30 مباراة في كافة المسابقات مع سان جيرمان قبل تعرضه للإصابة قبل نحو شهرين.

وشارك نيمار مع البرازيل في كأس العالم 2014 لكنه غاب عن الهزيمة الكارثية 7-1 أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي بسبب الإصابة.

وواجه منتخب البرازيل صعوبات في العامين التاليين لكأس العالم الأخيرة التي أقيمت على أرضه لكنه انتفض بعد ذلك وسيتجه إلى روسيا وهو من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بجانب ألمانيا.