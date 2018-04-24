بايرن ميونخ يطالب فرانك ريبيري بالتوقف عن احتفاله المناهض للمثليين

طلب بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني من لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري تغيير احتفاله “المبتذل” بالأهداف حيث يشير بإشارة تعد عدائية في فرنسا وبعض دول أوروبا الشرقية وأجزاء من أمريكا الجنوبية.

لكن هذه الإشارة تعد إيجابية في إنجلترا وألمانيا لكنها تعد إهانة وتفسيرها على أنها هجوم على المثليين جنسيًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن ميونخ قد يعاقب جناحه البالغ عمره 35 عامًا في حال كرر هذا الاحتفال ، حيث يسعى الدولي الفرنسي السابق إلى تسجيل هدفه السابع في كافة المسابقات في مرمى ريال مدريد عندما يستضيف النادي البافاري نظيره الملكي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويبدو أن الفرصة متاحة أمام ريبيري للتسجيل في شباك كيلور نافاس حيث سبق وسجل يوفنتوس الإيطالي ثلاثة أهداف في ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في إياب دور الثمانية.

وخضع ريبيري للتحقيق من قبل الشرطة الألمانية بعدما صور نفسه بالهاتف الجوال أثناء القيادة وبث الفيديو على حسابه في انستغرام.

وقال متحدث باسم المدعي العام في ميونخ لصحيفة “بيلد” : “نؤكد أننا علمنا بمقاطع الفيديو. خضع اللاعب لتحقيق أولي بما أن السلوك الإجرامي ليس واضحًا في الوقت الحالي. ومن المتوقع إجراء المزيد من التحقيقات”.

وانضم ريبيري لبايرن من مرسيليا في عام 2007 وسينتهي عقده مع النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي لكن عرض عليه النادي تجديد عقده.