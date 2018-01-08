فرانك ريبيري: كريستيانو رونالدو سرق منّي الكرة الذهبية في 2013

عاد النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الألماني، للحديث عن خسارته الكرة الذهبية العام 2013، في حوار مع قناة “كنال بلوس”، متهمًا الإعلام في بلاده بالتقاعص عن دعمه.

وقال ريبيري: “أشعر أنني سُرقت، ما حدث أشبه بسرقة، فزت بكل شيء رفقة بايرن ميونخ في ألمانيا والعديد من الجوائز الفردية”.

واتهم النجم الفرنسي الإعلام وعالم كرة القدم في بلاده بعدم دعمه، وقال: “لم أتلقَّ الدعم الكافي من بلادي، شاهدت بعيني مدربين والكثير من الأشخاص ووسائل الإعلام، تعتقد أن رونالدو أحق بالكرة الذهبية منّي وفي فرنسا”.

وأضاف: “هل تعتقدون أن البرتغال تفضل ريبيري أو ميسي للفوز ولا تدعم رونالدو؟، وهل الأرجنتين تفضل عدم فوز ميسي؟ مستحيل أن يحدث ذلك، فالبرتغال والأرجنتين قدّمتا الدعم لنجميهما رونالدو وميسي.

وأكد ريبيري أن بلاده لم تكن تريد أن يفوز، وأوضح: “كل فرنسا لم تكن تريد فوزي بالكرة الذهبية”.

وفاز ريبيري رفقة بايرن ميونخ بالثلاثية العام 2013، كما فاز بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولقب أفضل لاعب أوروبي، واحتل المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية خلف رونالدو وميسي.