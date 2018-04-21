3 أندية عربية في مجموعة واحدة بقرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي

أسفرت قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن وقوع ثلاثة فرق عربية في مجموعة واحدة، اليوم السبت.

وسيلعب الهلال السوداني والمصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي في المجموعة الثانية مع يونياو دو سونجو من موزامبيق.

وضمت المجموعة الأولى أسيك أبيدجان من ساحل العاج والرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية وأدوانا ستارز الغاني.

وخلت المجموعة الثالثة من الأندية العربية حيث ضمت أنيمبا النيجيري ووليامزفيل من كوت ديفوار وكارا برازافيل من الكونغو وجوليبا المالي.

وأخيرًا في المجموعة الرابعة ينافس اتحاد العاصمة الجزائري مع رايون سبورت الرواندي ويانغ أفريكانز التنزاني وجور ماهيا الكيني.

ويستضيف الفريق الجزائري في الجولة الأولى يانغ أفريكانز، وقال عبد الحكيم سرار المدير العام لاتحاد العاصمة لرويترز: “كنت أتمنى مواجهة فرق عربية نظرًا لقرب المسافة مقارنة بالأندية التي وقعنا معها خاصة أننا سنلعب في شهر رمضان”.

وأضاف قائلًا: “هذا لا يمنعني من التأكيد أننا سنلعب من أجل التتويج باللقب القاري، هدفنا حصد أكبر عدد من النقاط في الجولات الثلاث الأولى وبعدها تدعيم الفريق بأربع لاعبين مميزين من أجل التأهل إلى المربع الذهبي”.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية في سبتمبر أيلول.