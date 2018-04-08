كأس الاتحاد الأفريقي.. فوز الهلال السوداني وخسارة شباب بلوزداد

سجل الهلال السوداني هدفين في الشوط الأول خلال فوزه 2/0 على ضيفه أكوا يونايتد النيجيري، في حين خسر شباب بلوزداد الجزائري 1/0 أمام أسيك ميموزا في ساحل العاج في ذهاب الدور الثالث لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل الهلال بطل السودان هدفين في أول 25 دقيقة عبر الصادق شلش بتسديدة قريبة المدى، وعزيز شيبولا من ضربة رأس ليعزز فرصه في التأهل للدور المقبل.

وسيتعين على شباب بلوزداد التعويض في لقاء الإياب في الجزائر بعدما خسر أمام أسيك بهدف كوملان أبيجنيدان بضربة رأس في بداية الشوط الثاني.

وتقام مباراتي الإياب الثلاثاء المقبل.

ومازيمبي الكونغولي هو بطل المسابقة في آخر موسمين، في حين أن النجم الساحلي التونسي هو آخر فريق عربي أحرز اللقب وكان ذلك العام 2015.