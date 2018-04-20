الاتحاد الألماني يسمح بضم فرق متخصصة في ألعاب الفيديو

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم الباب، اليوم الجمعة، لمنح عضويته لفرق متخصصة في الألعاب الرياضية الإلكترونية، موضحًا أنه سينظر فقط إلى أولئك الذين يركزون على محتوى مرتبط بكرة القدم فقط.

وبعد شهر من رفض رئيس الاتحاد، راينهارد غريندل، الاعتراف بالألعاب الإلكترونية كنشاط رياضي، قال الاتحاد إنه سيقبل الفرق التي تنافس في ألعاب كرة القدم، لكنه لن يعترف بأي ألعاب تحتوي على عنف أو إطلاق نار.

وأضاف الاتحاد الألماني، في بيان اليوم: “لذلك فإن مشاركة الاتحادات (الإقليمية) ستقتصر فقط على الألعاب المرتبطة بكرة القدم”.

وتتباهى الألعاب الرياضية الإلكترونية، وهي شكل من المنافسات تعتمد على ألعاب الفيديو، بتسجيل ما يقدر بنحو 250 مليون لاعب في أنحاء العالم، وبسوق متنامية تقدر قيمتها بنحو مليار دولار في العام.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، قال، أمس الخميس: إن الألعاب الرياضية الإلكترونية التي تحتوي على عنف أو تمييز لا يمكن النظر في ضمها للألعاب الأولمبية.

والاتحاد الألماني أكبر اتحاد كروي في العالم، ويضم في عضويته 6.8 مليون شخص.

ويوجد في ألمانيا عدد كبير من ممارسي الألعاب الرياضية الإلكترونية، علاوة على عدد من الفرق المحترفة بالقطاع.