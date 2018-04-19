تشيلسي يمنح باتشواي أمل المشاركة في كأس العالم

استعاد المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي حلم المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا، بعد فحوصات جديدة أجراها في فريقه الأصلي تشيلسي، وأكدت أنه سيكون جاهزًا للعودة إلى الملاعب قبل انطلاق المسابقة.

وحسب صحيفة “صن”، فإن التقارير الطبية الجديدة أكدت أن اللاعب سيكون بإمكانه العودة للعب بداية يونيو المقبل، أي قبل حوالي أسبوع من بداية بطولة كأس العالم التي تبدأ يوم 14 يونيو.

وكان باتشواي المعار من تشيلسي إلى بروسيا دورتموند قد تلقى إصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام شالكة في الدوري الألماني، وتحدثت تقارير إعلامية عن نهاية حلمه في المشاركة بالكرنفال العالمي، لكن فريق تشيلسي منحه الأمل في العودة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد طالب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الفريق الإنجليزي بسفر اللاعب لبلجيكا؛ ليكون تحت تصرف الطاقم الطبي للمنتخب البلجيكي والمتخصص ليفن مايشاك؛ لإعادة تأهيله خلال الأربعة أو الستة أسابيع المقبلة.

وسيعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز قائمة المنتخب البلجيكي المشاركة في مونديال روسيا يوم 3 يونيو، ويأمل باتشواي في أن يكون جاهزًا لدخول القائمة.

وسجل باتشواي 9 أهداف في 14 مباراة مع بروسيا دورتموند الألماني الذي انتقل إليه معارًا في الشتاء الماضي، كما يعتبر أحد المهاجمين الذين يعتمد عليهم المنتخب البلجيكي بجانب روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد.