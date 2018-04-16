صدمة لمنتخب بلجيكا.. باتشواي قد يغيب عن كأس العالم

تلقى البلجيكي ميشي باتشواي، المعار من تشيلسي الإنجليزي إلى بروسيا دورتموند الألماني، ضربة قوية قد تهدده بالغياب عن تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم، عقب تأكد غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي.

وخسر بروسيا دورتموند 2/0 أمام شالكة في ديربي “الرور” بالدوري الألماني، أمس الأحد، وغادر مهاجمه باتشواي الملعب على محفة عقب إصابته في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانتقل باتشواي (24 عامًا) من تشيلسي إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأكد النادي إصابة باتشواي في أربطة الكاحل ما يعني غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي، وهذا ما أكده اللاعب ذاته عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “حسنًا، ليس خبرًا جيدًا في الوقت الحالي، ربما يكون موسمي قد انتهى، ولن أتمكن من الاستمرار. أشكركم على الدعم والمساندة والحب الذي تلقيته منذ أمس. أتمنى لأصدقائي التوفيق”.

ورفع باتشواي على الفور يده بعد سقوطه على الأرض، عقب التحام قوي مع أحد مدافعي شالكة من أجل تدخل الفريق الطبي.

وسجل باتشواي 9 أهداف في 13 مباراة في جميع المسابقات، لكن هذه الإصابة قد تحرمه من المشاركة في كأس العالم وهي الأولى له مع منتخب بلجيكا، التي تشارك ضمن المجموعة السادسة إلى جوار إنجلترا وتونس وبنما.