بايرن ميونخ يسحق ليفركوزن بسداسية ويبلغ نهائي كأس ألمانيا (فيديو)

بلغ بايرن ميونيخ نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بعدما سحق باير ليفركوزن 6-2 بفضل ثلاثية توماس مولر بعد ثنائية روبرت ليفاندوفسكي المبكرة اليوم الثلاثاء ليواصل العملاق البافاري مسيرته نحو حصد الثلاثية هذا الموسم.

وفاز بايرن بدوري الدرجة الأولى الألماني وسيقابل ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

واستمتع اليوم ببداية رائعة للمباراة أمام باير ليفركوزن وتفوق تمامًا على منافسه وهز الشباك مرتين عبر ليفاندوفسكي في أول تسع دقائق.

ووضع مهاجم بولندا بايرن في المقدمة بعد ثلاث دقائق بعد عمل رائع من زميله خابي مارتينيز وضاعف الغلة مستفيدًا من تمريرة فرانك ريبري العرضية.

وقلص ليفركوزن الفارق في الدقيقة 16 بضربة رأس من لارس بيندر واقترب من إدراك التعادل في بداية الشوط الثاني.

لكن آمال الفريق صاحب الضيافة في العودة في النتيجة لم تستمر طويلًا حيث تعاون تياجو الكانتارا مع مولر ليحرز مهاجم ألمانيا الهدف الثالث لبايرن وأضاف الدولي الإسباني الهدف الخامس بعدما كان مولر قد هز الشباك ثانية من مسافة قريبة.

وأكمل مولر الثلاثية الشخصية في الدقيقة 78 بعدما كان البديل ليون بايلي لاعب ليفركوزن سجل هدفًا ثانيًا لفريقه من ركلة حرة.

وفاز بايرن بالثلاثية في 2013 وسيواجه في النهائي المقرر في 19 مايو/ أيار في برلين الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين اينتراخت فرانكفورت وشالكه غدًا الأربعاء.