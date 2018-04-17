رسميًا.. غياب أرتورو فيدال عن بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم

أعلن بايرن ميونخ بطل ألمانيا اليوم الثلاثاء أن لاعب الوسط أرتورو فيدال سيغيب عن مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكذلك عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم بعدما خضع لجراحة في الركبة.

ولم يشارك اللاعب التشيلي في أي مباراة منذ خروجه مصابًا في مباراة ذهاب دور الثمانية أمام إشبيلية في الثالث من أبريل نيسان.

وأصيب بالتواء في الركبة اليمنى خلال مران يوم السبت الماضي، وخضع لجراحة أمس الاثنين.

وقال بايرن ميونيخ في بيان في حسابه على تويتر اليوم: “خضع فيدال لجراحة في الركبة أمس الاثنين وسيغيب حتى نهاية الموسم”.

Gute Genesung, Arturo! Bei @kingarturo23 wurde gestern ein Eingriff am rechten Kniegelenk durchgeführt. #Vidal fällt damit für den Rest der Saison aus. Alle Infos: https://t.co/N8mpSZ456U #ComeBackStronger pic.twitter.com/h7YNaQRtXA — FC Bayern München (@FCBayern) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

وطُرد فيدال عندما التقى بايرن مع ريال مدريد في إياب دور الثمانية الموسم الماضي حين فاز الفريق الاسباني 4-2 بعد وقت إضافي ليحقق الانتصار 6-3 في مجموع المباراتين ويمضي قدمًا للفوز باللقب.

وتُوج بايرن، الذي سيواجه باير ليفركوزن اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا، بلقب الدوري الألماني في وقت سابق هذا الشهر للموسم السادس على التوالي، ويسعى إلى فوز بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه.

ويستضيف فريق المدب يوب هاينكس غريمه ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي في 25 أبريل نيسان، وستقام مباراة العودة في سانتياجو برنابيو في الأول من مايو/ أيار.