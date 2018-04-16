منظمات حقوق الحيوان تنتفض بسبب مشاركة دب في مباراة (فيديو وصور)

شنت منظمات حقوق الحيون هجومًا عنيفًا على أحد أندية الدرجة الثالثة في روسيا، لاستخدامه أحد الدببة لتقديم كرة القدم قبل إحدى المباريات.

وتدرب الحيوان البري المعروف باسم “تيم” وهو دب تم تدريبه في السيرك على تسليم الكرة، إلى حكم مباراة في الدرجة الثالثة بالدوري الروسي، بين فريقي ماشوك – كي.إم. في وأنغوست في بياتيغورسك.

وانتشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر فيه الدب، يسير على قدميه الخلفتين ويصفق للمشجعين بيديه، وإلى جواره يسير مدربه.

وقال نادي أنغوشت عبر صفحته على “فيسبوك” إن تيم سيستخدم في حفل افتتاح كأس العالم في روسيا بعد شهرين، لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) تحرك لمنعهم من هذه تكرار هذه الادعاءات.

وقالت إليزا ألين، مديرة جمعية خيرية للرفق بالحيوان، إن هذا العمل “غير إنساني” ووصفت النادي بأنه “لا يمكن تصديقه وغير انساني” وأن استخدام دب لتقديم كرة القدم للحكم أمر خطير تمامًا.

وأضافت “الدب هو رمز لروسيا، ونأمل أن يظهر الشعب الروسي بعض التعاطف والكرامة الوطنية والتوقف عن الإساءة للدببة”.

وتستضيف روسيا كأس العالم بين 14 يونيو و15 يوليو بمشاركة 32 منتخبًا بينهم 4 منتخبات عربية هي مصر والمغرب وتونس والسعودية.