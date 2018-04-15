باريس سان جيرمان يكتسح موناكو 7/1 ويحرز لقب الدوري الفرنسي

اكتسح باريس سان جيرمان منافسه موناكو 7/1، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمرا،ء ليستعيد اللقب من منافسه الذي أحرزه الموسم الماضي.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 87 نقطة في الصدارة، مقابل 70 نقطة لموناكو في مركز الوصيف.

وسجل باريس سان جيرمان 4 أهداف في غضون 15 دقيقة من الشوط الأول، ليخرج في نهاية المباراة فائزًا بنتيجة قوامها 7/1.

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق يسجل 100 هدف، في البطولات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم.

تقدم باريس سان جيرمان برباعية سجلها جيوفاني لو سيلسو “هدفين”، إدينسون كافاني وآنخيل دي ماريا “ثنائية” وفالكاو بالخطأ في مرماه بالدقائق وجوليان دراكسلر 14 و17 و20 و27 و58 و76 و86، في حين سجل روني لوبيز هدف موناكو الوحيد بالدقيقة 38.

وكان باريس سان جيرمان قد اكتسح منافسه موناكو 3/0 قبل أيام في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، كما فاز في الدور الأول 2/1.