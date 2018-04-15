أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو.. المتصدر يلدغ حامل اللقب بسباعية (فيديو)

سجل باريس سان جيرمان 4 أهداف في 27 دقيقة خلال مباراته أمام موناكو في قمة مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي.

وسجل الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الهدف الأول في الدقيقة 14، وأضاف الأوروغواياني إدينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 17، وسجل الأرجنتيني الآخر آنخيل دي ماريا الهدف الثالث في الدقيقة 20، وأضاف جيوفاني لو سيلسو الهدف الرابع في الدقيقة 27، وأضاف دي ماريا الهدف الخامس في الدقيقة 58.

في حين سجل روني لوبيز هدف موناكو الأول في الدقيقة 38.

وسجل رادميل فالكاو الهدف السادس لباريس سان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه وأضاف جوليان دراكسلر الهدف السابع.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة دون نجمه كيليان مبابي المعار من موناكو، إذ يتواجد على دكة الاحتياط.

وكان باريس سان جيرمان قد اكتسح منافسه موناكو 3/0 قبل أيام في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، كما فاز في الدور الأول 2/1.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، بفارق 14 نقطة عن موناكو الثاني.

هدف باريس الأول HD pic.twitter.com/sEJPf17Rds — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) April 15, 2018

هدف باريس الثاني “كافاني” HD pic.twitter.com/gj1xhXQ7Hn — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) April 15, 2018

هدف باريس الثالث “هدف ولا اروع من دي ماريا ????????” HD pic.twitter.com/GPfCb70xKb — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) April 15, 2018