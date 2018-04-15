نيمار يعترف لأول مرة بخلافه مع كافاني

اعترف النجم البرازيلي نيمار لأول مرة بحدوث خلاف مع زميله في باريس سان جيرمان إدينسون كافاني في بداية الموسم، لكن سرعان ما تم حسم هذا الخلاف.

وحدث خلاف بين نيمار وكافاني في بداية الموسم بسبب تنافسهما على تسديد ركلة جزاء في إحدى المباريات وثار بعدها جدل بشأن مطالبة النجم البرازيلي برحيل زميله عن النادي، لكن نيمار لم يعترف من قبل بوجود هذه الأزمة.

وقال نيمار في مقابلة مع شبكة “غلوبو” البرازيلية “الناس يضخمون الأحداث دائمًا. كان هناك توتر مع كافاني، لكن سرعان ما تم احتواؤه”.

وأضاف أغلى لاعب في العالم “نحن لاعبان كبيران وشخصان ناضجان. انتهى الأمر بيننا دون أن نبلغ أحد. لكن التقارير التي تناولت الأمر كان مبالغًا فيها”.

وأصبح نيمار أغلى لاعب في العالم عندما انضم إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في أغسطس/ آب الماضي مقابل 222 مليون يورو (273.6 مليون دولار).

لكنه غاب عن إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بسبب الإصابة، وكذلك تتويج فريقه بكأس رابطة الأندية المحترفة على موناكو.

وأصيب المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا بكسر في مشط القدم والتواء في الكاحل خلال مباراة مع سان جيرمان في 25 فبراير/ شباط.

يمكن لسان جيرمان أن يحتفظ بلقب الدوري الفرنسي في حال فوزه على موناكو حامل اللقب في مباراة قمة في وقت لاحق يوم الأحد.