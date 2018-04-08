هاينكس يشيد بدور أنشيلوتي بعد تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني

قال يوب هاينكس، مدرب بايرن ميونخ، إن كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق للفريق، والذي أقيل في سبتمبر أيلول بسبب سوء النتائج يستحق الإشادة بدوره في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني، يوم السبت.

ورحل أنشيلوتي لكن هاينكس قال إن المدرب الإيطالي لعب دورًا مهمًا في حصد اللقب السادس على التوالي بعد الفوز 4-1 على أوجسبورغ.

وأضاف هاينكس، البالغ عمره 72 عامًا، والذي عاد من الاعتزال ليتولى التدريب للمرة الرابعة: “أود أن أرسل تهنئة إلى إيطاليا…إلى كارلو أنشيلوتي.

“قاد الفريق في بداية الموسم وأود أن أرسل التهاني القلبية له بعد حصد اللقب. هو مدرب رائع وشخص رائع”.

وكان بايرن يتأخر بثلاث نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر عندما رحل انشيلوتي لكن هاينكس قاد المسيرة نحو اللقب بالفوز في 19 من 22 مباراة ليحصد اللقب قبل خمس مباريات على النهاية.

ويتفوق بايرن الآن بفارق 24 نقطة عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وفاز هاينكس بأربعة ألقاب للدوري جميعهم مع بايرن، بالإضافة إلى أربعة كلاعب كلها مع بروسيا مونشنغلادباخ.

وقال هاينكس: “لدي طاقم رائع من المساعدين والكل قام بعمل مذهل. النجاح بفضل الجميع. لدينا تناغم رائع”.

وما زال بايرن ينافس على حصد الثلاثية ويستضيف إشبيلية في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الفوز 2-1 في إسبانيا.

وقال هاينكس: “لن نحتفل. الجميع يمكن أن يستمتعوا بهذه اللحظة. هذا هو اللقب الثامن للبعض مثل فرانك ريبري لكنه الأول بالنسبة لآخرين.. بالنسبة لي كان اللقب الأهم”.