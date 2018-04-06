النيران الصديقة تنقذ باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي (فيديو)

أفلت فريق باريس سان جيرمان، بأعجوبة شديدة من مضيفه سانت إيتيان بالتعادل بهدف لكل منهما، في افتتاح مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم سانت إيتيان بهدف عن طريق ريمي كابيلا في الدقيقة 17، وكاد أن يضاعف النتيجة من ركلة جزاء أهدرها نفس اللاعب في الدقيقة 31 من زمن اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، حاول سان جيرمان العودة من جديد في المباراة، والبحث عن التعادل، حتى تمكن من تعديل النتيجة في الوقت القاتل عن طريق ماتيو دوبوشي لاعب إيتيان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+2 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 84 نقطة، فيما يحتل سانت إيتيان المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

ويحمل فريق موناكو لقب النسخة الأخير، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.