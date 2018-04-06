لاعب باريس سان جيرمان يحتفل بذكرى غريبة (صور)

نشر الدولي الفرنسي السابق ولاعب فريق باريس سان جيرمان حاتم بن عرفة صورة على حسابه الشخصي في “إنستغرام” يظهر خلالها يحتفل وأمامه قطعة حلوى عليها رقم 1.

وكتب النجم الفرنسي ذو الأصول التونسية على الصورة: “عام سعيدة لي، عام دون أن ألعب تستحق الاحتفال”.

ويبدو أن النجم السابق لفريق نيس الفرنسي اختار أن يظهر روحه المرحة في ظل الوضعية الصعبة التي عاشها في فريق باريس سان جيرمان، وابتعاده عن الملاعب بقرار من المدرب الإسباني أوناي إيمري وإدارة الفريق لدرجة أن وكيل أعماله رفع دعوى ضدهم لدى الاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم.

ولم يشارك حاتم بن عرفة رفقة باريس سان جيرمان منذ 5 أبريل 2017 حين لعب أمام أفرانش في دور ربع نهائي كأس فرنسا وسجل هدفين في فوز فريقه 4/0.

وأعلن حاتم بن عرفة رحيله عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل بعد نهاية عقده، مؤكدًا أنه ليس غاضبًا من سوء المعاملة وأنه سيحمل ذكرى جيدة لحمله قميص باريس سان جيرمان.

وترغب عدة فرق في ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أبرزها أولمبيك ليون الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي، وهما فريقان حمل قميصهما سابقًا، كما أن عدة أندية إنجليزية متوسطة قد تدخل على خط التعاقد مع النجم الفرنسي.