بايرن ميونخ يسحق بروسيا دورتموند ويقترب بقوة من التتويج في الدوري الألماني

سحق بايرن ميونخ، الساعي إلى الفوز بالثلاثية، ضيفه بروسيا دورتموند 6-صفر اليوم السبت، إذ سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف، لكن حامل اللقب عليه الانتظار لأسبوع آخر، قبل أن يحصد لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وفي شوط أول مذهل أحرز ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري هدفين، وأضاف جيمس رودريغيز وتوماس مولر وفرانك ريبري ثلاثة أهداف أخرى لبايرن، الذي يحلّ ضيفًا على إشبيلية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد المهاجم البولندي مستواه الرائع بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، في المباراة التي كانت من جانب واحد.

ورفع بايرن رصيده إلى 69 نقطة، متقدمًا بفارق 17 نقطة على شالكه قبل ست جولات على النهاية.

وبقي دورتموند، الذي خسر لأول مرة في الدوري تحت قيادة المدرب بيتر شتوغر، في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وفي وقت سابق فاز شالكه 2-صفر على فرايبورغ ليؤجل تتويج بايرن.

وواصل رازن بال شبورت لايبزيغ رحلته نحو العودة إلى المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا بتغلبه 3-2 على هانوفر، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع متقدمًا بنقطة واحدة على باير ليفركوزن، الذي اكتفى بالتعادل دون أهداف مع أوجسبورغ.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل.